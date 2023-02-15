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Гальтье о 0:1: «Бавария» заслужила гол за 60 хороших минут. Следующие 25 минут «ПСЖ» был гораздо лучше»

Гальтье о 0:1: «Бавария» заслужила гол за 60 хороших минут. Следующие 25 минут «ПСЖ» был гораздо лучше»

Кристоф Гальтье высказался о поражении «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в матче 1/8 финала ЛЧ. «Конечно, мы разочарованы.

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