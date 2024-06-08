Дом с аллегориями: что скрывается за фасадом Санкт-Петербургского Дома книги

Построенный в 1904 году на углу Невского проспекта и канала Грибоедова Дом Зингера, где сейчас располагается Дом книги, — одно из самых оригинальных петербургских зданий, которое его биографы очеловечивают и одушевляют еще во введении: «.
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