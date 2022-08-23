Bild: В Израиле объяснили, почему ВСУ не получат систему ПРО «Железный купол»

Офицер израильской армии Игаль Левин заявил, что Тель-Авив не передает свою уникальную систему ПРО Киеву, так как опасается, что Тегеран и Дамаск могут получить данную технологию из рук Российской Федерации, которая получит её в качестве трофея.
Офицер израильской армии Игаль Левин заявил, что Тель-Авив не передает свою уникальную систему ПРО Киеву, так как опасается, что Тегеран и Дамаск могут получить данную технологию из рук Российской Федерации, которая получит её в качестве трофея.
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