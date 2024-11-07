Bloomberg: протекционистские планы Трампа обещают встряску для мировой экономики

Тем не менее Россия будет в числе стран, которые в меньшей степени ощутят эту встряску. В своей предвыборной программе Дональд Трамп обещал ввести тарифы на весь без исключения импорт, особенно на китайский, и снизить корпоративные налоги Планы Трампа по изменению импортных тарифов серьезно перетрясут мировую экономику, однако Россия будет в числе стран, которых это затронет меньше всего.