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Bloomberg: протекционистские планы Трампа обещают встряску для мировой экономики

Bloomberg: протекционистские планы Трампа обещают встряску для мировой экономики

Тем не менее Россия будет в числе стран, которые в меньшей степени ощутят эту встряску. В своей предвыборной программе Дональд Трамп обещал ввести тарифы на весь без исключения импорт, особенно на китайский, и снизить корпоративные налоги Планы Трампа по изменению импортных тарифов серьезно перетрясут мировую экономику, однако Россия будет в числе стран, которых это затронет меньше всего.

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