Рафинья лидирует в ЛЧ по «гол+пас» – 8+2. У Левандовского, Гирасси и де Кетеларе – по 9 очков

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В 7 матчах вингер «Барселоны» забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Второе место по этому показателю с 9 баллами делят Роберт Левандовски («Барселона», 9+0), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, 7+2) и Шарль де Кетеларе («Аталанта», 4+5).