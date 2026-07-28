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Крымская газета

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Аксёнов: Крещение Руси стало днём духовного рождения России как великой страны-цивилизации

Аксёнов: Крещение Руси стало днём духовного рождения России как великой страны-цивилизации

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил жителей полуострова с Днём Крещения Руси, отметив, что этот праздник стал днём духовного рождения России как великой и самобытной страны-цивилизации, объединившей многие народы на основе общей судьбы и общих ценностей.

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