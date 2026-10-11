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"Вы — костюмы без людей!", "Белый дом — чёрный": Украина ответила Трампу рэпом

"Вы — костюмы без людей!", "Белый дом — чёрный": Украина ответила Трампу рэпом

После того, как США заключили дизельную сделку с Россией, украинские медиа и блогеры начали отрабатывать антиамериканскую повестку.

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