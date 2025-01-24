Депутат ГД Гаврилов предложил повышать стипендии на 20-25% ежегодно

Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Сергей Гаврилов предложил установить минимальный размер студенческих стипендий не ниже прожиточного минимума, предусмотрев при этом их поэтапное увеличение на 20-25% в год, начиная с 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии