Минобороны РФ публикует кадры из освобожденного российскими военнослужащими и народной милицией ЛНР населенного пункта на Донбассе

Российские военные отмечают, что большинство зданий социальной инфраструктуры были заминированы и до сих пор представляют опасность для мирных жителей.
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