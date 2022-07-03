Минобороны РФ публикует кадры из освобожденного российскими военнослужащими и народной милицией ЛНР населенного пункта на Донбассе

Минобороны РФ публикует кадры из освобожденного российскими военнослужащими и народной милицией ЛНР населенного пункта на Донбассе

Российские военные отмечают, что большинство зданий социальной инфраструктуры были заминированы и до сих пор представляют опасность для мирных жителей.

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