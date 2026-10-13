Колумбия: Охранник Национального института пенитенциарных учреждений и тюрем (ИНПЕК) был застрелен на патрульной станции Прадос-дель-Эсте, расположенной недалеко от тюрьмы Модело в Кукуте, департамент Северный Сантандер, вскоре после того, как он ушел с работы 12 октября.
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