Колумбия: Охранник Национального института пенитенциарных учреждений и тюрем (ИНПЕК) был застрелен на патрульной станции Прадос-дель-Эсте, расположенной недалеко от тюрьмы Модело в Кукуте, департамент Северный Сантандер, вскоре после того, как он ушел с работы 12 октября.