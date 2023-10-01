«Была ребенком, когда родила»: Салтыкова оставила дочь чужим людям

Певица рассказала, почему приняла такое решение. Ирина Салтыкова Instagram.comСтатьи по теме: Ирина Салтыкова: что не может поделить с бывшим мужем? «Взбесившаяся Барби»: 56-летняя Салтыкова удивила своим нарядом Салтыкова при свидетелях набросилась с оскорблениями на хирурга .