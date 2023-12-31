Ведущие телеканалы все-таки убрали из эфиров селебрити, засветившихся в «голой вечеринке»

Татьяна Петрова

Каналов много. Убрали их (обещали) "государственный холдинг ВГТРК (Россия 1, Россия К) и окологосударственный Первый канал". На НТВ эти двое останутся, но в сильно сокращенном и только в тех программах, где их просто невозможно заменить – в качестве ведущих программ «Супер стар» и «Маска». Выбор за вами какие передачи на каких каналах смотреть.