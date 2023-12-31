Участники скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой продолжают каяться за устроенную вакханалию Фото: Кадр видео .
Ведущие телеканалы все-таки убрали из эфиров селебрити, засветившихся в «голой вечеринке»
Комментарии
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Татьяна Петрова
Каналов много. Убрали их (обещали) "государственный холдинг ВГТРК (Россия 1, Россия К) и окологосударственный Первый канал". На НТВ эти двое останутся, но в сильно сокращенном и только в тех программах, где их просто невозможно заменить – в качестве ведущих программ «Супер стар» и «Маска». Выбор за вами какие передачи на каких каналах смотреть.
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9 час.
Валерий Мязин
Всю эту нечисть позорную убрать, что бы духа их не было никогда.
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9 час.
Николай Гулевич
НТВ вообще не заморачиваться. Выключил и надолго.
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6 час.
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