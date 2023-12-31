ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Кресов
    Не дождутся))) Россия была,есть и будет!!!Сорвалась преднов...
  • Николай Гулевич
    НТВ вообще не заморачиваться. Выключил и надолго.Ведущие телеканал...
  • Наталья Эрнст
    Вот у этого ублюдка и никогда не будет детейНа что способны с...

Ведущие телеканалы все-таки убрали из эфиров селебрити, засветившихся в «голой вечеринке»

Ведущие телеканалы все-таки убрали из эфиров селебрити, засветившихся в «голой вечеринке»

Участники скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой продолжают каяться за устроенную вакханалию Фото: Кадр видео .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Петрова
Каналов много. Убрали их (обещали) &quot;государственный холдинг ВГТРК (Россия 1, Россия К) и окологосударственный Первый канал&quot;. На НТВ  эти двое останутся, но в сильно сокращенном и только в тех программах, где их просто невозможно заменить – в качестве ведущих программ «Супер стар» и «Маска».  Выбор за вами какие передачи на каких каналах смотреть.
Ответить
9 час.
Валерий Мязин
Всю эту нечисть позорную убрать, что бы духа их не было никогда.
Ответить
9 час.
Николай Гулевич
НТВ вообще не заморачиваться. Выключил и надолго.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх