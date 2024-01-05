Год соблазняла: разоблачена сказка о "случайном" знакомстве Петрова с женой

Осенью, как гром среди ясного неба, прогремела новость о женитьбе актера Александра Петрова. И не на Стасе Милославской, с которой Петров встречался четыре года, а на Виктории, которую он встретил за пару недель до свадьбы в ресторане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии