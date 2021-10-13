1700 гривень вместо 96: украинцам приходят платежки с дикими суммами за газ

Потребители газа, которых обслуживает "Региональная газовая компания" (РГК), жалуются на завышенные суммы в платежках за газ - показания их счетчиков почему-то игнорируются.
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