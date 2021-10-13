smi.today

1 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Для чего показывать рожу урода жириновского?МВД может разреши...
  • Николай Герасименко
    Интересно, как долго ещё будет продолжаться эта антипрививочная война в СМИ. С завидным упорством ковид дессиденты св...Статистика смерте...
  • Николай Герасименко
    Дурочкой прикидывается Танюша, а сама уже который год пилигримничает по заграницам.Ведущая «Эха» пош...

1700 гривень вместо 96: украинцам приходят платежки с дикими суммами за газ

1700 гривень вместо 96: украинцам приходят платежки с дикими суммами за газ

Потребители газа, которых обслуживает "Региональная газовая компания" (РГК), жалуются на завышенные суммы в платежках за газ - показания их счетчиков почему-то игнорируются.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх