Бывший гендир «Мотовилихинских заводов» занял должность советника губернатора Белгородской области

На «Мотовилихинских заводах» он работал с 2019 года.Бывший генеральный директор ОАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин принят на работу в администрацию Белгородской области на должность советника губернатора Вячеслава Гладкова по безопасности.