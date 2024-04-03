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Бывший гендир «Мотовилихинских заводов» занял должность советника губернатора Белгородской области

Бывший гендир «Мотовилихинских заводов» занял должность советника губернатора Белгородской области

На «Мотовилихинских заводах» он работал с 2019 года.Бывший генеральный директор ОАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин принят на работу в администрацию Белгородской области на должность советника губернатора Вячеслава Гладкова по безопасности.

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