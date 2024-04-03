Бывший гендир «Мотовилихинских заводов» занял должность советника губернатора Белгородской области

На «Мотовилихинских заводах» он работал с 2019 года.Бывший генеральный директор ОАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин принят на работу в администрацию Белгородской области на должность советника губернатора Вячеслава Гладкова по безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии