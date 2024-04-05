ИИ показал, как бы выглядел фильм по Fallout: New Vegas Энутзиаст с ником SemoreeRBLX на Reddi...

ИИ показал, как бы выглядел фильм по Fallout: New VegasЭнутзиаст с ником SemoreeRBLX на Reddit опубликовал подборку изображений, демонстрирующих, как мог бы выглядеть фильм по постапокалиптической ролевой игре Fallout: New Vegas.
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