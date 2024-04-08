Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

«Сент-Луис» в матче с десятью голами обыграл «Анахайм». Ранним утром 8 апреля в Анахайме (штат Калифорния, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Анахайм Дакс» принимал «Сент-Луис Блюз».
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