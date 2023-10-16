Путин заявил, что обсудит с Си Цзиньпином развитие национальных единоборств

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках интервью для Центрального телевидения Китая сделал заявление о том, что в ходе предстоящего визита в Пекин собирается поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином о вопросах популяризации национальных единоборств российской и китайской сторон.