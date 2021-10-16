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Дебютный сборник стихов Маяковского продали за 1,3 миллиона

Дебютный сборник стихов Маяковского продали за 1,3 миллиона

Составленный в 1913 году сборник стихов Владимира Маяковского «Я» за 1,3 миллиона рублей ушёл с молотка на аукционе.

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