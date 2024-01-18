Виагра увеличивают риск смерти в сочетании с обычными препаратами от боли в груди

Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа (PDE5i) — препараты для лечения эректильной дисфункции, продаваемые под названиями Виагра, Левитра, Сиалис и другие — являются распространенным методом лечения эректильной дисфункции (ЭД) у мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).