Золото может достичь отметки $2800

В пятницу цены на золото находятся около рекордных уровней и на пути к недельному росту после резкого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США и признаков того, что не за горами дальнейшее ослабление денежной политики.
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