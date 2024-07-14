Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"ДЕТЕЙ КЛЕЙМИЛИ ГОРЯЧИМ ЖЕЛЕЗОМ": ТАДЖИКИ УСТРОИЛИ ПЫТОЧНУЮ В ПОДПОЛЬНОЙ ШКОЛЕ В РОССИИ. ЗАДАЧА — НАУЧИТЬ НАСИЛИЮ

"ДЕТЕЙ КЛЕЙМИЛИ ГОРЯЧИМ ЖЕЛЕЗОМ": ТАДЖИКИ УСТРОИЛИ ПЫТОЧНУЮ В ПОДПОЛЬНОЙ ШКОЛЕ В РОССИИ. ЗАДАЧА — НАУЧИТЬ НАСИЛИЮ

В Уфе удалось выявить подпольную школу-пыточную. Два таджика нелегально создали религиозное учреждение и в прямом смысле слова издевались над детьми.

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Комментарии
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Нина Грекова
Просто шок ... и нет слов. Пока не поменяем депутатов, сенаторов в МО - толку не будет. Бедная Россия ... как жаль тебя.
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6 час.
YYYYYYY XXXXXXX
УБИВАТЬ НА МЕСТЕ ЭТИХ НЕЖИТЕЙ...
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5 час.
Александр Попов
В СССР их пытались УЧИТЬ и ВОСПИТЫВАТЬ, а сейчас БАРАНОВ оставили без ПРИСМОТРА. Всех по домам, ОДИН ХРЕН НЕ РАБОТАЮТ и ЖИВУТ на многие ПОСОБИЯ.
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1 час.

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