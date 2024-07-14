"ДЕТЕЙ КЛЕЙМИЛИ ГОРЯЧИМ ЖЕЛЕЗОМ": ТАДЖИКИ УСТРОИЛИ ПЫТОЧНУЮ В ПОДПОЛЬНОЙ ШКОЛЕ В РОССИИ. ЗАДАЧА — НАУЧИТЬ НАСИЛИЮ

Просто шок ... и нет слов. Пока не поменяем депутатов, сенаторов в МО - толку не будет. Бедная Россия ... как жаль тебя.

Александр Попов

В СССР их пытались УЧИТЬ и ВОСПИТЫВАТЬ, а сейчас БАРАНОВ оставили без ПРИСМОТРА. Всех по домам, ОДИН ХРЕН НЕ РАБОТАЮТ и ЖИВУТ на многие ПОСОБИЯ.