«Пытается самоутвердиться»: жители ХМАО пожаловались на подростков, играющих на ледоходе. Видео

Жители ХМАО пожаловались на подростков, которые «совершают необдуманные действия» во время ледохода. Так, югорчане опубликовали видео, где мальчик «пытаясь самоутвердиться перед друзьями» стоит на отколотой льдине.
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