Владельца клуба НФЛ арестовали после попытки заплатить $140 за секс

Основного владельца и генерального директора клуба НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс» Джеда Йорка арестовали в штате Огайо после того, как он договорился заплатить $140 за сексуальные услуги Йорк откликнулся на размещённое полицией объявление и прибыл в трейлерный парк в городе Ист-Палестайн, где его задержали сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в операции местной группы по борьбе с торговлей людьми, сообщает Associated Press со ссылкой на материалы дела.