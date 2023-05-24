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Внезапная смерть: Гелиобиолог Тамара Бреус рассказала о критическом влиянии магнитных бурь на здоровье

Внезапная смерть: Гелиобиолог Тамара Бреус рассказала о критическом влиянии магнитных бурь на здоровье

Ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус рассказала о влиянии магнитных бурь на физическое состояние человека.

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