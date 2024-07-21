США отобрали яхты у русских бизнесменов. И просчитались. Платить приходится 9 млн долларов в год

Конфискованные яхты русских бизнесменов дорого обходятся Западу.За охрану и содержание яхт, конфискованных после начала СВО Соединёнными Штатами и другими странами Запада у русских бизнесменов, власти выкладывают до 9 миллионов долларов в год.