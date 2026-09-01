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Воронежские новости

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Большинству жителей Дальнего Востока доступно выездное банковское обслуживание

Большинству жителей Дальнего Востока доступно выездное банковское обслуживание

Выездной банковский сервис ВТБ на Дальнем Востоке ежемесячно выбирают около 7 тысяч клиентов, через него за семь месяцев 2026 года открыли почти 15 тысяч накопительных счетов.

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