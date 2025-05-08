В РФ хотят запретить продажу рамок для автономеров с нецензурными надписями

Продажу и размещение на машинах рамок для госномеров с нецензурными надписями нужно запретить – с соответствующим предложением группа депутатов Госдумы от фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", КПРФ и ЛДПР обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратиласьВ документе, который оказался в распоряжении "Известий", депутаты заявили, что в их адрес поступают обращения россиян по поводу использования автомобилистами номерных рамок, которые содержат нецензурные и оскорбительные надписи, а еще фразы и символику, которые не соответствуют нормам общественной морали.