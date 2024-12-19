Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам в Кривом Роге, а также в Сумской и Харьковской областях Вооружённые силы России нанесли серию ударов по объектам на территории противника.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам в Кривом Роге, а также в Сумской и Харьковской областях Вооружённые силы России нанесли серию ударов по объектам на территории противника.
Свежие комментарии