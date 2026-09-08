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Царьград

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Кто отмечает день ангела 9 сентября: 10 имён из святцев

Кто отмечает день ангела 9 сентября: 10 имён из святцев

Календарь православных именин наглядно показывает глубину церковной традиции. Каждое имя несёт в себе определённое происхождение, значение и напоминание о человеке, который своей жизнью прославил веру.

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