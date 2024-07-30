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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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И вновь Elden Ring правит бал в чарте продаж Steam Если отбросить три условно-беспла...

И вновь Elden Ring правит бал в чарте продаж Steam Если отбросить три условно-беспла...

И вновь Elden Ring правит бал в чарте продаж SteamЕсли отбросить три условно-бесплатных хита на все времена и примкнувшую к ним The First Descendant, то в чарте продаж Steam уже которую неделю уверенно доминирует Elden Ring.

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