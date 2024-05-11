НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

Орлов о чемпионской гонке в РПЛ: «Уникальная ситуация для российского футбола. Не помню, чтобы три команды за три тура до конца боролись за золото. Редчайший случай»

«Сегодня сложилась уникальная ситуация для российского футбола. Я, например, не могу вспомнить, чтобы три команды одновременно за три тура до окончания чемпионата вели борьбу за золотые медали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх