Афиша: события сентября

Подборка Parents.ru фото: Shutterstock/Fotodom.ru1. Московский осенний велофестиваль Велозаезд начнется у Воробьевых гор, пройдет по Бережковской набережной и выведет участников на Садовое кольцо.
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