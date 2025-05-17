Стамбул – город контрастов, фестиваль исламского мира и санкционные «придурки»

В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, в Казани состоялся форум «Россия – Исламский мир», Владимир Путин встретился с «Деловой Россией», банкир Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни, динамика промпроизводства в Татарстане показала рост в первом квартале: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.