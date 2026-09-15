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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 721 подписчик

И кто-то еще говорит, что радикальная одежда не является идеологическим посланием

И кто-то еще говорит, что радикальная одежда не является идеологическим посланием

Думаю, многие уже видели видео, где на школьной линейке в школе Балашихи во всем большом зале во время звучания гимна все встают, и только одна женщина продолжает сидеть.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анатолий Александрович Фаткуллин
Анатолий Александрович Фаткуллин

У себя на родине эта "замоташка" имеет прав не больше чем у дворовой собаки, а здесь выказывает свое мастурбечество, - гнать, гнать и еще раз гнать вместе семьей, родней и друзьями, пусть в Чурбанистане испытает все прелести шариатского отношения к женщине....

Профиль пользователя Владимир Андрианов
Владимир Андрианов

Из личного опыта - Дети таких родителей часто нарушают законы и школьный политес. Задирают школьников, дерзят учителям. В школе пытаются устроить свои порядки. Правда до того момента пока не получат серьезный отпор.