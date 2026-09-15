И кто-то еще говорит, что радикальная одежда не является идеологическим посланием

Думаю, многие уже видели видео, где на школьной линейке в школе Балашихи во всем большом зале во время звучания гимна все встают, и только одна женщина продолжает сидеть.
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По традиции- проступок спустят на тормозах. В интересах страны надо депортировать- из сыночка вырастит врага, последствия не предсказуемы.
У себя на родине эта "замоташка" имеет прав не больше чем у дворовой собаки, а здесь выказывает свое мастурбечество, - гнать, гнать и еще раз гнать вместе семьей, родней и друзьями, пусть в Чурбанистане испытает все прелести шариатского отношения к женщине....
Из личного опыта - Дети таких родителей часто нарушают законы и школьный политес. Задирают школьников, дерзят учителям. В школе пытаются устроить свои порядки. Правда до того момента пока не получат серьезный отпор.
Зачем к нам в школу то пришли учится? - Если против нас, против наших законов, нашей жизни... Ищите страну где всё по вашему, там живите и учитесь.
Гнать из страны со всем семейством и с конфискацией. Совсем оборзели сволочи. Сколько можно терпеть этих тварей и содержать за наш счет
живет в Афгане так пусть и детей иам воспитывает и учит их в местном медресе-не стоит изменять местным традициям!