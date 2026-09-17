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Газета.ру

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Певица Анна Семенович призналась, что называет жениха "Ваше Величество"

Певица Анна Семенович призналась, что называет жениха "Ваше Величество"

Певица Анна Семенович после помолвки начала называть жениха «Ваше Величество». Экс-солистка «Блестящих» призналась в этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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