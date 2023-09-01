Инфантино о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Этого не должно было случиться. Мы должны поддерживать женщин и женский футбол, отстаивать истинные ценности»

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике.
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