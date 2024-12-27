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Парламентская газета

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День 28 декабря в истории

День 28 декабря в истории

Международный день кино В этот день в 1895 году в парижском кафе на бульваре Капуцинок братья Луи и Огюст Люмьер представили публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».

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