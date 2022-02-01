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В Киев едет новый посол США. Ждет ли Украину судьба Грузии и Югославии?

В Киев едет новый посол США. Ждет ли Украину судьба Грузии и Югославии?

Президент Джо Байден решил прислать в Киев нового американского посла. Уже традиционно этот пост занимают женщины: Мари Йованович, Кристина Квин, и вот теперь – Бриджит Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии.

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