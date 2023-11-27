Лингафонный кабинет открылся в школе №15 поселка Штыково при поддержке "Порта "Вера"

Развить языковые навыки, подготовиться к экзаменам и погрузиться в мир иностранного языка с помощью технологичного оборудования позволит учащимся школы №15 в приморском поселке Штыково новый лингафонный кабинет.
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