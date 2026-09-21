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Западная пресса нагнетает страх историями о подготовке скорого штурма Европы

Западная пресса нагнетает страх историями о подготовке скорого штурма Европы

В европейской прессе после завершения парламентских выборов в России активизировался поток публикаций о якобы готовящемся скором нападении Москвы на страны НАТО .

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