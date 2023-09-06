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Нанесены удары по объектам в Рени и Килии Одесской области, взрывы гремят в Киеве

Нанесены удары по объектам в Рени и Килии Одесской области, взрывы гремят в Киеве

В ночное время суток российские Вооружённые силы нанесли удары по тыловым районам противника, поразив ряд объектов, в том числе напрямую использовавшихся киевским режимом в военных целях.

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