Нанесены удары по объектам в Рени и Килии Одесской области, взрывы гремят в Киеве

В ночное время суток российские Вооружённые силы нанесли удары по тыловым районам противника, поразив ряд объектов, в том числе напрямую использовавшихся киевским режимом в военных целях.
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