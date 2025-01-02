Это страшное предательство: русский народ стал разочарованием года

Владимир Якоби

Да с такими варами которые были у власти мы все и просрали в СССР. Медицина бесплатная , везде были открыты двери учебные заведения для всех. Государства заботилось о свое народе пьяниц лечили , пенсионный возраст не увеличивала . Бесплатные детсады в пионер лагеря , а какая коммунальная плата копейки. Это кто не был в СССР не надо обсерать там было все для народа . А девяностые годы это не СССР анархия мать порядка была.