У коллективного Запада, подсчитывающего баланс побед и поражений в противостоянии с Россией в ушедшем году, есть масса поводов для пессимизма: здесь и катастрофическая неудача по разрушению экономики нашей страны, и провал плана по «тотальным санкциям», которые по итогу походят на дуршлаг, и рост влияния России за пределами «волшебного сада», и превращение русской армии в самые боеспособные вооруженные силы в мире.
Это страшное предательство: русский народ стал разочарованием года
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина52
Значит, нужен социализм. Или всем трындец... Монархия свое уже отыграла, а капитализм с Россией несовместим. Тому порукой несколько ВЕКОВ истории.
Ответить
15 час.
Олег Самойлов
Будь социализм, то страны бы уже НЕ было!
Ответить
12 час.
Владимир Якоби
Да с такими варами которые были у власти мы все и просрали в СССР. Медицина бесплатная , везде были открыты двери учебные заведения для всех. Государства заботилось о свое народе пьяниц лечили , пенсионный возраст не увеличивала . Бесплатные детсады в пионер лагеря , а какая коммунальная плата копейки. Это кто не был в СССР не надо обсерать там было все для народа . А девяностые годы это не СССР анархия мать порядка была.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии