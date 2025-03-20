Ямальчанка 12 раз ударила ножом знакомого

Жительница Ямала пойдет в колонию за то, что чуть не убила человека. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 8 июля 2024 года в поселке Тазовский 37-летняя женщина распивала спиртное в компании своих знакомых.