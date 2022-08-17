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TAC: Украина игнорирует урок Курской битвы, раскрывая планы о контрнаступлении на юге

TAC: Украина игнорирует урок Курской битвы, раскрывая планы о контрнаступлении на юге

Украина напрасно оповещает о своем контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы. Об этом написал американский консервативный журналист и писатель Уильям Линд в своей статье для журнала The American Conservative, передает РИА "Новости".

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