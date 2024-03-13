«Наташа голову оторвёт»: Пресняков публично заявил о чувствах к другой

Подольская вряд ли оценит поступок мужа. Владимир Пресняков и Юлия Zivert Социальные сетиВладимир Пресняков выступил с рискованным заявлением, из-за которого его дома может ждать серьезный разговор с женой — Натальей Подольской.
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