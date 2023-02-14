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Дмитрий Губерниев: «Зал славы IBU без советских и российских спортсменов выглядит неполным. Сейчас нет шансов на то, что их включат»

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему Международный союз биатлонистов (IBU) не включил советских и российских спортсменов в Зал славы.

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