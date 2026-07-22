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Живая Кубань

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Собака кинулась и порвала лицо семилетнему внуку Дарьи Донцовой

Собака кинулась и порвала лицо семилетнему внуку Дарьи Донцовой

Собака кинулась и порвала лицо семилетнему внуку Дарьи ДонцовойВ селе, где семья Дарьи Донцовой проводит время, семилетний внук писательницы играл у ворот дома, когда на него напала собака местного жителя.

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