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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечков набрал 2+1 в матче полуфинала плей-офф АХЛ с «Коачеллой». «Милуоки» размочил счет в серии – 1-3

Форвард «Милуоки» был признан второй звездой четвертого матча финала Западной конференции (7:2, 1-3).

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