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Царьград

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ВСУ потеряли до 230 военных и три американские бронированные машины

ВСУ потеряли до 230 военных и три американские бронированные машины

Минобороны РФ сообщает: ВСУ потеряли до 230 военных и три бронемашины MaxxPro. Удар нанесен по технике и живой силе в районах Радьковка и Двуречанское Харьковской области, а также Макеевка ЛНР.

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